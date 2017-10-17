В Рязанской области «восьмерка» улетела в кювет

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера, 15 октября, в 21.14 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на автомобильной дороге «Клепики-Рязань» на повороте в сторону поселка Болонь. По уточненной информации, автомобиль «ВАЗ-2108» здесь опрокинулся в кювет. Есть пострадавший. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.