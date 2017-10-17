Согласно оперативной информации МЧС России по области, вчера в 20.02 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Кельцы Рязанского района. Здесь сгорел жилой дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 8 сотрудников Государственной противопожарной службы.
В Рязанском районе сгорел жилой дом
09:58 16.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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