Сергей Карабасов проконтролировал исполнение поручений губернатора Рязанской области

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов осмотрел дорожное покрытие улиц и переулков, которые жители города обозначили в своих обращениях к губернатору в ходе «прямой линии» в качестве проблемных. По всем этим участкам губернатор Николай Любимов дал городским чиновникам соответствующие поручения.

В частности, рязанцы просили ответить на вопрос – будет ли отремонтирована дорога на улице Братиславской? В настоящее время на участке дороги по улице Братиславской от улицы Гагарина до улицы Гоголя завершаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Подрядчики приступили к обустройству тротуаров. Сергей Карабасов поручил профильным подразделениям разработать проект реконструкции этого участка с учетом устройства разделительной полосы. Работы на нем будут завершены теперь уже в следующем году.

Комментируя ситуацию по Панферовскому переулку, протяженность которого 150 метров, в ходе «прямой линии» губернатор Николай Любимов сообщил о том, что для ремонта дорожного полотна в этом переулке необходим 1 миллион рублей и отремонтирован он будет в 2018 году. Сергей Карабасов со своими подчиненными осмотрел проблемный участок и поручил исполняющему обязанности заместителя главы администрации Рязани Владимиру Луканцову организовать подготовку проектно-сметной документации по этому участку уже сейчас с тем, чтобы отремонтировать его в будущем году.

Кроме того, Сергей Карабасов осмотрел пешеходную зону в микрорайоне Южный, от улицы Черновицкой до улицы Нахимова. По лесной дороге ежедневно проходили сотни людей, в том числе – студенты на занятия в один из корпусов агротехнологического университета, а также к общежитиям, но освещения на ней не было. Теперь здесь установлены 14 уличных светильников и смонтирована линия электропередачи протяженностью 600 метров. По словам Сергея Карабасова, этот проект реализован как часть программы по организации уличного освещения в областном центре.