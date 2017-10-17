Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, информация о возгорании в нежилом доме в поселке Шилово поступила на пульт дежурного «01» вчера в 19.45. В пожаре дом был полностью уничтожен огнем. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Два пожарных расчета ликвидировали возгорание в поселке Шилово Рязанской области
10:15 16.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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