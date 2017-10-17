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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Сегодня в Рязанской области усилится ветер

10:16 / Актуально

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на рязанских гидрометцентр, сегодня днем на территории региона ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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