Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на рязанских гидрометцентр, сегодня днем на территории региона ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с.
Сегодня в Рязанской области усилится ветер
10:16 16.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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