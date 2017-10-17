Вчера утром в деревне Верещугино Клепиковского района сгорела легковушка, сообщает об этом сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» в 06.11. На место направился один пожарный расчет. Огнеборцы ликвидировали возгорание, люди в пожаре не пострадали.
В Рязанской области сгорел автомобиль
10:17 16.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
Ранее по теме:
Два пожарных расчета ликвидировали возгорание в поселке Шилово Рязанской области
В Рязанском районе сгорел жилой дом