Во время пожара в Рязани пострадал человек

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу в 18.44 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в 3-комнатной квартире в многоэтажном панельном доме на улице Зубковой в Рязани. В пожаре пострадал человек. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника Государственной противопожарной службы.