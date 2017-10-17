Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу в 18.44 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в 3-комнатной квартире в многоэтажном панельном доме на улице Зубковой в Рязани. В пожаре пострадал человек. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника Государственной противопожарной службы.
Во время пожара в Рязани пострадал человек
10:19 16.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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