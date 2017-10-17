В Рязанской области на территории пилорамы произошел пожар

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу в 15.36 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Тюково Клепиковского района. Горело бытовое помещение на территории пилорамы. Огонь уничтожил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника государственной противопожарной службы.