Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу в 15.36 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Тюково Клепиковского района. Горело бытовое помещение на территории пилорамы. Огонь уничтожил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника государственной противопожарной службы.
В Рязанской области на территории пилорамы произошел пожар
10:30 16.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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