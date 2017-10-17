ФК «АМКА» выиграла решающий матч в борьбе за золото областного футбольного чемпионата у «Рязани-М»

ФК «АМКА» выиграл решающий матч в борьбе за победу в чемпионате области по футболу-2017 среди мужских команд у своего главного конкурента «Рязани-М» со счетом 3:0

Матч соседей по турнирной таблице прошел на стадионе «Спартак» 15 октября. Молодежку ФК «Рязань» в этом поединке устаивала и ничья, а их соперникам была нужна только победа. ФК «АМКА» ее добился. Мячи в ворота соперников забили Дмитрий Широких – в первом тайме, Максим Жигунов и Антон Щиголев – во втором.

Выиграв решающий матч, ФК «АМКА» за тур до финиша турнира возглавил турнирную таблицу чемпионата:

1. ФК «АМКА» 17 игр 38 очков

2. «Рязань-М» 17 игр 37 очков

3. «ТД «Русь» (Скопин) 17 игр 34 очка.

Вчера же, 15 октября скопинский «ТД «Русь» в гостях проиграл «Витязю» (Рязанский район) со счетом 3:5.

В заключительном туре чемпионата «АМКА» должна сыграть 21 октября с милославским «Доном» на своём поле. Однако милославцы, не набравшие в турнире ни одного очка, в трех крайних турах участия не принимали. Судя по всему, это победа для ФК «АМКА» стала золотой.

Фото Александра Кащеева