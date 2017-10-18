В Кадоме Рязанской области горела квартира в жилом доме

Пострадал человек

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в пятницу в 22.00 поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Кадом. В двухкомнатной квартире в жилом восьмиквартирном доме произошло возгорание, пострадал человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Возгорание ликвидировали 2 пожарных автомобиля, 4 сотрудника государственной противопожарной службы.