В Рязани состоялся день узбекской культуры

Он прошел под названием «Экология в орнаменте» в школе № 40 города Рязани. С древними городами Узбекистана, традиционными ремеслами, технологией ткачества икат и знаменитой на весь мир тканью хан атлас познакомила ребят председатель узбекской национально-культурной автономии «АЛМАЗ» Зулайхо Кадирова.

В интерактивном общении школьники узнали, что в основе хан атласа, в его орнаментах отражены все краски Вселенной и природы нашей голубой планеты. Затем каждый учащийся смог проявить творческие навыки и отразить красками свое видение экологии, создав авторский «Эко-икат». В завершение встречи ребята разучили основные движения узбекского танца, и под задорные звуки «Андижанской польки» организовали танцевальный флэш-моб.