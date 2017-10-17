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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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В Рязани состоялся день узбекской культуры

11:07 / Культура
В Рязани состоялся день узбекской культуры

Он прошел под названием «Экология в орнаменте» в школе № 40 города Рязани. С древними городами Узбекистана, традиционными ремеслами, технологией ткачества икат и знаменитой на весь мир тканью хан атлас познакомила ребят председатель узбекской национально-культурной автономии «АЛМАЗ» Зулайхо Кадирова.

В интерактивном общении школьники узнали, что в основе хан атласа, в его орнаментах отражены все краски Вселенной и природы нашей голубой планеты. Затем каждый учащийся смог проявить творческие навыки и отразить красками свое видение экологии, создав авторский «Эко-икат». В завершение встречи ребята разучили основные движения узбекского танца, и под задорные звуки «Андижанской польки» организовали танцевальный флэш-моб.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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