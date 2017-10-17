лизинг
23:11 МСК
Вторник
17 / 10 / 2017
Выпуск № 181 (5468)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
261

В рязанской школе произошло короткое замыкание электропроводки

11:48 / Происшествия
Пожарные эвакуировали 620 человек

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 09.55 поступило сообщение о коротком замыкании в средней школе №31 на улице Новоселов 6а в Рязани. В результате замыкания произошло задымление на втором этаже. Пострадавших нет. Эвакуировано 620 человек. После проветривания помещения в 10.18 учащиеся вернулись к занятиям. На место выезжали 7 пожарных автомобилей, 21 сотрудник государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Кадоме Рязанской области горела квартира в жилом доме

В Рязанской области на территории пилорамы произошел пожар

Во время пожара в Рязани пострадал человек

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:45
Судебные приставы проверят «удивительные вещи» в рязанском санатории «Сосновый бор»
17:40
Строительство новых многоэтажных домов в рязанском поселке Дягилево приостановят
17:36
Работу арендаторов лесных участков в Рязанской области проверят
17:04
В Рязани стартовал муниципальный этап IX Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»
16:51
Коллектив областной газеты «Рязанские ведомости» удостоен специального диплома конкурса «Новости из области»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы