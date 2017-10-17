Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 09.55 поступило сообщение о коротком замыкании в средней школе №31 на улице Новоселов 6а в Рязани. В результате замыкания произошло задымление на втором этаже. Пострадавших нет. Эвакуировано 620 человек. После проветривания помещения в 10.18 учащиеся вернулись к занятиям. На место выезжали 7 пожарных автомобилей, 21 сотрудник государственной противопожарной службы.
В рязанской школе произошло короткое замыкание электропроводки
11:48 16.10.2017 / Происшествия
Пожарные эвакуировали 620 человек
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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