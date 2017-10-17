Центр народных промыслов «Рязанский оберег» признан одним из лидеров системы дополнительного образования 2017 года

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Москве прошел форум победителей Всероссийской выставки образовательных организаций. По его итогам работа детско-юношеского центра народных промыслов «Рязанский оберег» была отмечена медалью «Система образования 2017: передовой опыт образовательных организаций». По результатам участия во Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций России рязанский центр признан одним из лидеров системы образования 2017.

Детско-юношеский центр народных промыслов «Рязанский оберег» вошел в число победителей Всероссийской выставки образовательных организаций, выступив в номинации «300 лучших организаций дополнительного образования». Учреждение получило сертификат на право получения трехмерного образовательного продукта «Сборник 3 000 показательных факультативных занятий».