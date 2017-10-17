226 сельхозпредприятий торговали на ярмарках выходного дня в Рязани

В субботу, 14 октября, на пяти ярмарочных площадках реализовано 11,8 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 6,5 т молока и молочных продуктов, 7,5 т хлеба и хлебобулочных изделий, 35 т картофеля, 7,6 т овощей и около 6 т фруктов. Покупателям был предложен большой выбор свежей зелени, плодовоовощной продукции, в том числе яблок и груш, от владельцев фермерских и личных подсобных хозяйств, а также меда. Кроме того, было реализовано около 0,7 тонн меда и других продуктов пчеловодства.

Источник: сайт правительства Рязанской области