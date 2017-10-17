В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, проводится доследственная проверка о безвестном исчезновении Брысина Олега Александровича, 1987 года рождения.

Установлено, что утром 12 октября этого года Брысин на своем автомобиле «Пежо 408» гос.номер «А 136 СН» уехал от дома в районе Канищево в Рязани на работу. Его автомобиль был обнаружен 13 октября в Рязани на улице Кальной возле автосалона. Сам мужчина на связь не выходил, его местонахождение не известно.

Приметы: рост 180 см., телосложение среднее, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные.

Был одет в тёмно-синее пальто, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки.

Всех кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Брысина Олега Александровича, просьба сообщить по телефону следователя: 8–915–592-20-54.