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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину

12:23 / Общество
В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, проводится доследственная проверка о безвестном исчезновении Брысина Олега Александровича, 1987 года рождения.

Установлено, что утром 12 октября этого года Брысин на своем автомобиле «Пежо 408» гос.номер «А 136 СН» уехал от дома в районе Канищево в Рязани на работу. Его автомобиль был обнаружен 13 октября в Рязани на улице Кальной возле автосалона. Сам мужчина на связь не выходил, его местонахождение не известно.

Приметы: рост 180 см., телосложение среднее, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные.

Был одет в тёмно-синее пальто, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки.

Всех кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Брысина Олега Александровича, просьба сообщить по телефону следователя: 8–915–592-20-54.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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