Как сообщает сайт УМВД России по области, за три последних дня минувшей недели в регионе в 18 дорожно-транспортных происшествиях 7 человек погибли и 23 получили травмы. Еще в 103 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы ГИБДД выявили 4004 нарушения правил дорожного движения, задержали 41 водителя в состоянии опьянения.
За пятницу и выходные на дорогах Рязанской области произошло 121 ДТП
12:25 16.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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