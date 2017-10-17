За пятницу и выходные на дорогах Рязанской области произошло 121 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, за три последних дня минувшей недели в регионе в 18 дорожно-транспортных происшествиях 7 человек погибли и 23 получили травмы. Еще в 103 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы ГИБДД выявили 4004 нарушения правил дорожного движения, задержали 41 водителя в состоянии опьянения.