В Рязани «Жигули» врезались в два припаркованных автомобиля

ДТП произошло утром в субботу в Рязани на улице Фирсова напротив дома 22, сообщает сайт УМВД России по области. Здесь 23-летний житель областного центра, двигаясь на «Жигулях» 15-й модели, не справился с управлением, в результате автомобиль занесло и он столкнулся с припаркованными на проезжей части автомобилями «Газель» и «Мицубиси». Водители этих машин в момент ДТП на месте отсутствовали.

В ДТП травмы получил 2-летний сын водителя автомобиля «ВАЗ-2115», который в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении и был пристегнут с помощью детского автокресла. Мальчик госпитализирован. Медицинская помощь понадобилась и самому водителю. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.