Как сообщает сайт УМВД России по области, в субботу в Шиловском районе на 273-м километре дороги «Москва-Челябинск» автомобиль «МАЗ» с полуприцепом сбил пешехода, а затем перевернулся в кювет. В результате происшествия водитель и пешеход скончались на месте ДТП, а пассажир большегруза получил травмы и был госпитализирован.
В ДТП в Рязанской области погибли пешеход и водитель большегруза
13:14 16.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязани «Жигули» врезались в два припаркованных автомобиля
В рязанской школе произошло короткое замыкание электропроводки