В ДТП в Рязанской области погибли пешеход и водитель большегруза

Как сообщает сайт УМВД России по области, в субботу в Шиловском районе на 273-м километре дороги «Москва-Челябинск» автомобиль «МАЗ» с полуприцепом сбил пешехода, а затем перевернулся в кювет. В результате происшествия водитель и пешеход скончались на месте ДТП, а пассажир большегруза получил травмы и был госпитализирован.