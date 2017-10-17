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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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В 16 сельских населенных пунктах Рязанской области ведутся работы по строительству объектов газификации и водоснабжения

13:16 / Общество

Как сообщили в региональном минсельхозе, в области продолжается реализация программы по устойчивому развитию сельских территорий. В настоящее время полностью освоены бюджетные средства, выделенные на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (121,9 миллиона рублей) – социальные выплаты получила 71 семья, в том числе 56 молодых семей и специалистов. За 10 лет в программе поучаствовало 958 семей. Продолжается строительство поселков комплексной компактной застройки. Полностью выполнены работы по инженерному обустройству площадки из 18 домов в селе Сергиевский Боровок Александро–Невского района, и ведутся работы по ее благоустройству. Благоустраивают и площадку на 49 домов в селе Тюшево Рязанского района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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