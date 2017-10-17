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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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32 нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг за 5 дней выявила госжилинспеция в Рязанской области

14:16 / Актуально
Проверки хода капитального ремонта домов и деятельности управляющих компаний и ТСЖ проводились с 9 по 13 октября

Эта работа ведется в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова.

За пять дней инспекция провела 74 проверки в отношении управляющих компаний и ТСЖ области. Выявлено 32 нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Инспекция проводит комиссионные проверки хода комплексного капитального ремонта. Так, рабочие группы провели контрольные мероприятия в шести многоквартирных домах. По выявленным нарушениям в части организации и проведения работ Фонду капитального ремонта многоквартирных домов области выданы соответствующие предписания.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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