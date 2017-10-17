Удивительную историю о любви и дружбе представили рязанским зрителям артисты из Финляндии

В воскресенье на сцене Рязанского государственного областного театра драмы прошла премьера русскоязычной версии спектакля «В поисках пропавшего сияния» Волшебного театра 13 из Финляндии, сообщает портал Вездекультура.

Удивительная история для больших и маленьких детей, как обозначили жанр спектакля создатели, уже давно с успехом идёт по всему миру. Создание русскоязычной версии спектакля стало итогом сотрудничества «Волшебного театра 13» и Рязанского театра драмы. В рамках совместного проекта, осуществляемого на средства гранта, полученного в по итогам финско-российских форумов в 2014 и 2016 годах, на сцене театра драмы гости из Финляндии уже показывали спектакль «Иной», а также провели мастер-класс по применению иллюзионных технологий в театре. Создание русскоязычной версии популярного в Европе спектакля, который был показан на разных площадках, стало очередной совместной работой двух театров.

Несмотря на то что спектакль «В поисках пропавшего сияния» ориентирован, прежде всего, на детскую аудиторию, он будет интересен и взрослым — их он заставит вернуться в прошлое, в те годы, когда каждая вещь оказывалась наделена своим характером и душой. Такими «оживленными предметами» являются и герои спектакля — светильник Суперватт, телефон Сим-Максим, а также Иринка-картинка. Вместе с ними зрители отправятся на поиски пропавшего сияния — внезапно исчезнувшей энергии, которой не хватает Суперватту. Источником сияния, которое вернется к «хозяину» после ряда чудес, становятся вовсе не новая лампочка, а верные друзья и обретенная любовь. Универсальный язык театра, соединяющий элементы циркового искусства с передовыми технологиями, позволил передать смысл работы, понятный зрителю любого возраста и национальности без перевода.