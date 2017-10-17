лизинг
23:13 МСК
Вторник
17 / 10 / 2017
Выпуск № 181 (5468)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
180

Удивительную историю о любви и дружбе представили рязанским зрителям артисты из Финляндии

14:47 / Культура
Удивительную историю о любви и дружбе представили рязанским зрителям артисты из Финляндии

В воскресенье на сцене Рязанского государственного областного театра драмы прошла премьера русскоязычной версии спектакля «В поисках пропавшего сияния» Волшебного театра 13 из Финляндии, сообщает портал Вездекультура.

Удивительная история для больших и маленьких детей, как обозначили жанр спектакля создатели, уже давно с успехом идёт по всему миру. Создание русскоязычной версии спектакля стало итогом сотрудничества «Волшебного театра 13» и Рязанского театра драмы. В рамках совместного проекта, осуществляемого на средства гранта, полученного в по итогам финско-российских форумов в 2014 и 2016 годах, на сцене театра драмы гости из Финляндии уже показывали спектакль «Иной», а также провели мастер-класс по применению иллюзионных технологий в театре. Создание русскоязычной версии популярного в Европе спектакля, который был показан на разных площадках, стало очередной совместной работой двух театров.

Несмотря на то что спектакль «В поисках пропавшего сияния» ориентирован, прежде всего, на детскую аудиторию, он будет интересен и взрослым — их он заставит вернуться в прошлое, в те годы, когда каждая вещь оказывалась наделена своим характером и душой. Такими «оживленными предметами» являются и герои спектакля — светильник Суперватт, телефон Сим-Максим, а также Иринка-картинка. Вместе с ними зрители отправятся на поиски пропавшего сияния — внезапно исчезнувшей энергии, которой не хватает Суперватту. Источником сияния, которое вернется к «хозяину» после ряда чудес, становятся вовсе не новая лампочка, а верные друзья и обретенная любовь. Универсальный язык театра, соединяющий элементы циркового искусства с передовыми технологиями, позволил передать смысл работы, понятный зрителю любого возраста и национальности без перевода.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани состоялся день узбекской культуры

Льговский ДК Рязанского района капитально отремонтировали по федеральному проекту «Местный Дом культуры»

В Рязани начал работу Всероссийский историко-образовательный форум «Парад эпох»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:45
Судебные приставы проверят «удивительные вещи» в рязанском санатории «Сосновый бор»
17:40
Строительство новых многоэтажных домов в рязанском поселке Дягилево приостановят
17:36
Работу арендаторов лесных участков в Рязанской области проверят
17:04
В Рязани стартовал муниципальный этап IX Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»
16:51
Коллектив областной газеты «Рязанские ведомости» удостоен специального диплома конкурса «Новости из области»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы