Рязанцев приглашают написать «Большой этнографический диктант»

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России сообщает, что 3 ноября в каждом регионе РФ пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». К участию приглашаются жители Рязанского региона.

«Диктант», который состоится накануне Дня народного единства, в этом году получил статус международного: проверить уровень этнографических знаний смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. Стать участниками акции могут все желающие. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

В 2016 году «Большой этнографический диктант» написали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч – в режиме онлайн. Возраст самого молодого участника – 12 лет, самого старшего – 80. Средняя оценка по стране составила 54 балла из 100 возможных.

Все подробности о проведении «Большого этнографического диктанта» можно узнать на сайте ФАДН России.

Источник: сайт правительства Рязанской области