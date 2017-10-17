Рязанская школьница победила в международном детском литературно-художественном конкурсе

Как сообщает пресс-служба рязанского музея путешественников, а субботу, 14 октября, в музее прошла торжественная встреча на которой чествовали победительницу международного детского литературно-художественного конкурса, посвященного российским исследователям и путешественникам Анну Кондрашову. Анна – ученица 11 класса средней школы № 47 Рязани. На конкурс она представила работу о Герое России, Почетном гражданине Рязани, Почетном полярнике Михаиле Малахове.

Анну Кондрашову с публикацией ее работы в книге поздравила руководитель проекта «Азбука русских путешественников» Дарья Ступенькина. Она также передала подарочный экземпляр издания преподавателям школы № 47. Книгу «Азбука русских путешественников» вручили и директору рязанского музея путешественников Александру Капитанову. Участники встречи посмотрели документальные фильмы об экспедициях рязанских путешественников и о международном фестивале воздухоплавания «Небо России».