Как сообщает сайт регионального Минздрава, с 9 по 15 октября в регионе родилось 109 девочек и 111 мальчиков. В областном клиническом перинатальном центре родились две пары близнецов, в акушерском стационаре Скопинской ЦРБ - двойня.
В Рязанской области за неделю на свет появились 220 малышей
15:20 16.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
Ранее по теме:
Рязанцев приглашают написать «Большой этнографический диктант»
В 16 сельских населенных пунктах Рязанской области ведутся работы по строительству объектов газификации и водоснабжения
За пятницу и выходные на дорогах Рязанской области произошло 121 ДТП