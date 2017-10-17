В Рязанской области за неделю на свет появились 220 малышей

Как сообщает сайт регионального Минздрава, с 9 по 15 октября в регионе родилось 109 девочек и 111 мальчиков. В областном клиническом перинатальном центре родились две пары близнецов, в акушерском стационаре Скопинской ЦРБ - двойня.