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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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В Рязанской области за неделю на свет появились 220 малышей

15:20 / Общество

Как сообщает сайт регионального Минздрава, с 9 по 15 октября в регионе родилось 109 девочек и 111 мальчиков. В областном клиническом перинатальном центре родились две пары близнецов, в акушерском стационаре Скопинской ЦРБ - двойня.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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