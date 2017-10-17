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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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В Рязанской области заложен камень в основание нового храма в честь Сретения

16:28 / Общество
В субботу, 14 октября, в Московском районе Рязани состоялась торжественная церемония закладки камня в основание нового строящегося храма в честь Сретения Господня

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, попечители и благотворители строящегося церковного здания, жители и гости областного центра.

Глава Рязанской митрополии Марк совершил чин закладки камня Сретенского храма, строительство которого было одобрено по просьбам жителей микрорайона. Как было отмечено на торжественной церемонии, здание будущего храма спроектировано достаточно большим и будет соответствовать потребностям этого крупного микрорайона города. Планируется, что в нем также будут проходить занятия воскресной школы, лекции, вестись социальная работа.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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