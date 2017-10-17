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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 13 пожаров

18:05 / Общество

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за неделю в пожарах в регионе было уничтожено и повреждено 14 строений. Есть пострадавшие.

9 октября в пожаре в жилом доме на улице Великанова в Рязани хозяин квартиры получил ожоги и был госпитализирован.

13 октября в селе Кузьминское Рыбновского района произошел пожар. В нем погиб мужчина 1953 года рождения, женщина 1978 года рождения отравилась продуктами горения и в последствии скончалась.

14 октября во время пожара в жилом доме на Зубковой в Рязани огнеборцы спасли мужчину 1987 года рождения. Он получил ожоги нижних конечностей и живота и был госпитализирован.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 5 раз.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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