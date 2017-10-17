132 человека за день лично обратились к руководству регионального управления Федеральной службы судебных приставов

Руководители управления Федеральной службы судебных приставов по области провели личный прием в рамках Дня единого приема граждан, сообщает пресс-служба УФССП России по области. В этот день к должностным лицам управления обратились 132 гражданина. Большинство их вопросов были связаны с порядком начисления и удержания денежных средств. Граждане получили консультации по вопросам взыскания денежных средств с должников, сведения о совершаемых исполнительных действиях по конкретным исполнительным производствам, а также узнали о перспективах их окончания.

По итогам проведения Дня единого приема граждан должники погасили задолженность на общую сумму более 450 тысяч рублей.