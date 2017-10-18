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Главная страница / Рязанские новости / 18 октября 2017 года
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Должники Рязанской области пополнили федеральный бюджет более чем на 46 миллионов рублей

18:08 / Общество

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России, благодаря применению мер принудительного исполнения за 9 месяцев этого года с жителей области взыскали более 46,5 миллиона рублей исполнительского сбора. Эти денежные средства перечислены в федеральный бюджет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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