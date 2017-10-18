Должники Рязанской области пополнили федеральный бюджет более чем на 46 миллионов рублей

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России, благодаря применению мер принудительного исполнения за 9 месяцев этого года с жителей области взыскали более 46,5 миллиона рублей исполнительского сбора. Эти денежные средства перечислены в федеральный бюджет.