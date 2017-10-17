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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Жительница Рязанской области погасила долг на сумму 170 тысяч рублей

18:12 / Общество
Чтобы не лишиться автомобиля

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, на исполнении в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с гражданки задолженности по транспортному налогу, а также 19 штрафов ГИБДД на общую сумму 145 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданку о том, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, однако женщина погашать долги не спешила. Тогда пристав установил расчетный счет должницы и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на нем. Кроме того, было установлено, что у рязанки есть автомобиль «Volvo» 2011 года выпуска. На регистрационные действия в отношении этого автомобиля был наложен запрет, а позже транспортное средство арестовали. Женщине объяснили, что если в 10-дневный срок она не погасит задолженность, автомобиль передадут на оценку и принудительную реализацию в счет погашения задолженности. Уже через 2 часа гражданка полностью погасила задолженность в рамках сводного исполнительного производства — 145 тысяч рублей, а также оплатила исполнительский сбор на сумму 25 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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