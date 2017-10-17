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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Рязанцы отметили закрытие летнего легкоатлетического сезона

18:14 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, в воскресенье, 15 октября, на стадионе ЦСК прошли открытые соревнования по легкой атлетике, посвященные закрытию летнего спортивного сезона этого года. В забеге приняли участие более 170 спортсменов в возрасте от 6 до 80 лет из Рязани, Сасова, Скопина и Михайлова.

Победители и призеры соревнований получили медали и памятные подарки. Специальных призов были удостоены самые юные участники – Есения Урусова из спортшколы «Олимпиец» и воспитанник «ЦСК» Илья Хромов, а также самые опытные рязанские бегуны – супруги Анна и Валентин Петровские.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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