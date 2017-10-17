Жители Рязанской области могут принять участие в подготовке проекта положения о «Солотчинском парке»

Планируется, что это будет государственный природный заказник областного значения

Как сообщили в региональном министерстве природопользования, в Рязани начинаются общественные обсуждения материалов комплексного экологического обследования Солотчи и Рязанского района для решения вопроса о создании особо охраняемой природной территории областного значения и подготовки проекта положения о государственном природном заказнике областного значения «Солотчинский парк».

С 20 октября по 20 ноября министерство природопользования Рязанской области оценивает, как повлияют работы на окружающую среду. В этот период граждане могут ознакомиться с необходимой документацией и оставить предложения и замечания в журнале обращений по следующим адресам:

Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 405 (отдел природопользования и экологии управления благоустройства города администрации города Рязани),

Рязань, микрорайон Солотча, ул. Порядок, д.18 (префектура Советского района),

Рязань, ул. Есенина, д. 9, каб. 51 (министерство природопользования Рязанской области),

Рязань, ул. Связи, д. 14, конференцзал № 1 (администрация муниципального образования – Рязанский муниципальный район).