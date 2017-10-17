В Рязани дорожный ремонт завешен на 33 участках улиц

Как сообщает сайт администрации областного центра, по состоянию на 16 октября дорожно-ремонтные работы полностью завершены на 33 участках улиц Рязани. Строительно-монтажные работы продолжаются на Куйбышевском шоссе, улицах Полевой, Полонского, Братиславской, Новоселковской, обустройство дорог подрядчики выполняют на улицах Радищева, Вокзальной, Мервинской, Урицкого, Юннатов, проезде Яблочкова и 7-м Мервинском проезде.

С 12 по 15 октября специалисты ликвидировали дорожные ямы на улицах Семашко и Родниковой.