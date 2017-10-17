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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Завтра в одном из рязанских домов не будет холодной воды

18:17 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 09.00 до 16.00 будет отключена подача холодной воды по адресу: ул. Октябрьский городок, д. 37.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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