Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 09.00 до 16.00 будет отключена подача холодной воды по адресу: ул. Октябрьский городок, д. 37.
Завтра в одном из рязанских домов не будет холодной воды
18:17 16.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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