Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 11.22 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Большевик Милославского района. Огонь повредил комнату в жилом доме. Пострадал человек. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников государственной противопожарной службы.
Во время пожара в Рязанской области пострадал человек
18:19 16.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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