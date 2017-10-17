Во время пожара в Рязанской области пострадал человек

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 11.22 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Большевик Милославского района. Огонь повредил комнату в жилом доме. Пострадал человек. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников государственной противопожарной службы.