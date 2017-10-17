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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Рязанец Дмитрий Андрейкин в составе македонской команды завоевал «серебро» клубного Кубка Европы по классическим шахматам

18:19 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, 14 октября в Анталии (Турция) финишировал клубный Кубок Европы по классическим шахматам. В соревнованиях приняли участие 36 команд, которые сыграли в 7 туров по швейцарской системе.

В составе команды из Македонии – «Алкалоид» – выступал международный гроссмейстер из Рязани Дмитрий Андрейкин. По итогам соревнований в заключительном 7-м туре он уверенно выиграл у представителей команды из Румынии 4:2, набрав 11 командных очков из 14-ти возможных, и завоевал «серебро».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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