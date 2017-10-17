лизинг
23:10 МСК
Вторник
17 / 10 / 2017
Выпуск № 181 (5468)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
204

Рязанец стал победителем первенства ЦФО по дзюдо

18:22 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, с 13 по 16 октября в Курске проходило первенство ЦФО по дзюдо. В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрасте до 21 года.

Рязанский спортсмен Дмитрий Харитонов (спортшкола «Родной край — Спорт», тренер - заслуженный тренер России Константин Фофанов) завоевал «золото» состязаний.

В первой встрече Дмитрий Харитонов выиграл у представителя Владимирской области, во второй — у спортсмена из Липецкой области, а в третьей — у представителя Московской области. В полуфинале Дмитрию противостоял дзюдоист из Белгородской области, которого он уверено победил. В финале Дмитрий встретился с еще одним представителем Липецкой области Денисом Севостьяновым и одержал уверенную победу, став лучшим спортсменом первенства ЦФО по дзюдо.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанец Дмитрий Андрейкин в составе македонской команды завоевал «серебро» клубного Кубка Европы по классическим шахматам

Рязанцы отметили закрытие летнего легкоатлетического сезона

ФК «АМКА» выиграла решающий матч в борьбе за золото областного футбольного чемпионата у «Рязани-М»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:45
Судебные приставы проверят «удивительные вещи» в рязанском санатории «Сосновый бор»
17:40
Строительство новых многоэтажных домов в рязанском поселке Дягилево приостановят
17:36
Работу арендаторов лесных участков в Рязанской области проверят
17:04
В Рязани стартовал муниципальный этап IX Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»
16:51
Коллектив областной газеты «Рязанские ведомости» удостоен специального диплома конкурса «Новости из области»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы