Рязанец стал победителем первенства ЦФО по дзюдо

Как сообщает сайт регионального минспорта, с 13 по 16 октября в Курске проходило первенство ЦФО по дзюдо. В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрасте до 21 года.

Рязанский спортсмен Дмитрий Харитонов (спортшкола «Родной край — Спорт», тренер - заслуженный тренер России Константин Фофанов) завоевал «золото» состязаний.

В первой встрече Дмитрий Харитонов выиграл у представителя Владимирской области, во второй — у спортсмена из Липецкой области, а в третьей — у представителя Московской области. В полуфинале Дмитрию противостоял дзюдоист из Белгородской области, которого он уверено победил. В финале Дмитрий встретился с еще одним представителем Липецкой области Денисом Севостьяновым и одержал уверенную победу, став лучшим спортсменом первенства ЦФО по дзюдо.