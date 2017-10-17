Рязанская молодежь провела в Сочи «Диалог на равных» с Николаем Любимовым

15 октября в ходе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов губернатор пообщался с представителями делегации региона. Встреча прошла под девизом «Диалог на равных с Николаем Любимовым».

Молодые рязанцы беседовали с главой региона о поддержке общественных организаций, молодых предпринимателей, возможностях профессиональной самореализации молодых специалистов в регионе, улучшении экологической ситуации, использовании туристического потенциала региона, создании арт-центра для творческой молодежи.

Отвечая на вопрос представителя РГУ им. Есенина о перспективах реализации возможностей выпускников вуза, изучавших иностранные языки и международные отношения, Николай Любимов отметил: «Наша внешнеэкономическая деятельность будет развиваться. Россия далеко не исчерпала свой инвестиционный потенциал. Необходимо развивать систему преференций, обеспечивать импортозамещение», – сказал Николай Любимов. Он привел в пример Калужскую область, где успешно развивается автомобилестроение с привлечением иностранного капитала. «И хотя экономическая ситуация изменилась, интерес к нашей стране есть», – добавил глава региона. По его словам, в ближайшее время планируется визит рязанской делегации, куда войдут, в том числе, представители малого бизнеса, в Израиль, где планируется обсудить перспективы взаимодействия в сфере АПК, медицины, развития высоких технологий.

Говоря о необходимости улучшения экологической ситуации, Николай Любимов отметил, что уже разработан проект реконструкции очистных сооружений РНПЗ, который проходит экспертизу. По словам губернатора, природоохранные мероприятия должны активнее проводиться и на других предприятиях, в том числе специализирующихся на производстве стройматериалов. Николай Любимов подчеркнул, что следует переходить на современные технологии, которые полностью исключат выбросы в атмосферу. «Экологическую ситуацию будем отслеживать с помощью постоянного мониторинга и проверок», – отметил губернатор.

В беседе с молодежью губернатор Николай Любимов подробно остановился на значении Фестиваля, назвав его школой настоящей дружбы и товарищества, объединяющей яркую, талантливую молодежь планеты. Глава региона выразил благодарность Президенту РФ В.В. Путину за поддержку форума, который дает возможность молодым людям пообщаться, обменяться лучшими практиками, установить дружеские контакты. «Уверен, что Рязанскую область будут вспоминать добрым словом участники и гости фестиваля. Те навыки, которые вы здесь приобретете, обязательно пригодятся и в учебе и в жизни. Я в вас не сомневаюсь», – сказал губернатор, обращаясь к участникам рязанской делегации.

Источник: сайт правительства Рязанской области