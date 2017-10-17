В городе Касимове Рязанской области продолжается реставрация старинной усадьбы

Купеческой усадьбе Кастрова, центральный дом которой является объектом культурного наследия регионального значения, постепенно возвращается ее исторический вид. Восстановлением объекта занимается столичная компания «Центр комплексного развития», которая уже больше двух десятков лет реставрирует и возрождает утраченные архитектурные памятники. Приведение в порядок полуразрушенной усадьбы реставратор-собственник начал в конце 2015 года. Реставрацию усадьбы планируется завершить уже к 2020 году и создать на ее базе аутентичный гостиничный комплекс.

Сейчас идет активная работа по восстановлению усадебных флигелей и въездной зоны. Недавно въездную группу украсили белокаменные вазы, воссозданные по старым фотографиям. Рабочие установили их на массивные колонны въездной зоны. Также в настоящее время разрабатывается дизайн исторических номеров будущего гостиничного комплекса. В интерьерах предполагается соединить элементы русской и татарской культур.

Напомним, возрожденная купеческая усадьба станет частью большого проекта – туристско-рекреационного кластера «Касимовский», который сейчас создается в районном центре.

Фото предоставлено центром комплексного развития