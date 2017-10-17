Рязанские активисты ОНФ провели очередную акцию «Лесу – да! Свалкам – нет!»

В рамках проекта «Генеральная уборка» активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области провели очередную акцию «Лесу – да! Свалкам – нет!». Общественники приняли участие в высадке молодых сосен, кленов и берез в поселке Гусь-Железный Касимовского района на месте, где когда-то была крупная свалка. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В начале сентября на интерактивную карту свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» поступило обращение от местных жителей по поводу крупной свалки на окраине населенного пункта. По данному факту были направлены письма в администрацию Касимовского района, природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор. Позже в региональное отделение Народного фронта пришел ответ, в котором говорилось об успешном решении проблемы. Однако местный активист прислал фотографии, противоречащие данному документу. На повторный запрос чиновники ответили предложением поучаствовать в высадке на месте бывшей свалки саженцев молодых деревьев.

13 октября активисты ОНФ выехали на место. Несанкционированную свалку к тому времени уже окончательно расчистили. Сотрудники Бельковского лесничества сделали вокруг ее территории ограду, а местные школьники помогали взрослым сажать молодые деревья. Всего было высажено более пятисот саженцев.

Глава Гусевского городского поселения Елена Химушина рассказала активистам о трудностях, связанных с ликвидацией данной свалки. Мусор на нее свозят с 1995 года, а для уборки нужна дорогостоящая техника. Несмотря на это, главе сельского поседения удалось решить проблему. Однако жители соседних поселений продолжили привозить в Гусь-Железный отходы. Их несколько раз пытались вывозить, но свалка разрасталась вновь. По словам главы поселения, исправить ситуацию возможно с помощью введения системы штрафов за несанкционированное складирование мусора. Дополнительным оберегающим фактором должен стать и высаженный на месте свалки молодой лес.

«Опыт нашей работы показывает, что в том месте, где высажены молодые саженцы, даже у несознательных граждан рука не поднимется выбросить мусор. Считаем, что инициативу главы Гусь-Железного могут перенять и другие главы городских и сельских поселений», – подвел итоги совместной акции координатор проекта «Генеральная уборка» в Рязанской области, член регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков.