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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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После «прямой линии» с губернатором Николаем Любимовым в Рязани активно решают проблему уличного освещения

19:02 / Власть

В ходе «прямой линии» в адрес губернатора Николая Любимова поступило около 2 тысяч обращений от жителей области. Часть обращений касалась состояния автотрасс и освещения улиц в Рязани.

В частности, поступили просьбы о ремонте Панферовского переулка, который во время дождей непригоден для проезда, а также о создании необходимой инфраструктуры на улице Братиславской.

В настоящее время на участке дороги по улице Братиславской от улицы Гагарина до улицы Гоголя завершаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Подрядной организацией начато обустройство объекта элементами дорожной инфраструктуры. В рамках исполнения поручения губернатора на этом участке планируется обустроить разделительную полосу, с тем, чтобы внести этот объект в план дорожно-ремонтной кампании на следующий год. В 2017 году также планируется отремонтировать дорогу в Панферовском переулке, профильным службам поручено подготовить проектно-сметную документацию.

Одной из самых популярных тем, которые были затронуты в обращениях рязанцев к губернатору Николаю Любимову, стало некачественное освещение областного центра. Так, поступило соответствующее обращение от жителя улицы Щедрина, где не горели фонари. В ходе реализации задач, поставленных главой региона, практически сразу по окончании прямой линии на этой улице начались работы по установке ламп в светильниках.

Кроме того, завершены работы по установке 14 уличных светильников и монтажу линии электропередачи протяженностью 600 метров в районе пешеходной зоны от улицы Черновицкой до улицы Нахимова. Этот проект реализован как часть программы по организации качественного уличного освещения в областном центре.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что считает главным решение проблем, с которыми обращаются люди, поэтому ни одно обращение не останется без внимания. По части обращений главой региона уже даны поручения руководителям профильных министерств и ведомств, по остальным ведется работа.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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