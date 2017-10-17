Семь дворовых территорий благоустроены в рязанском селе Поляны

В селе Поляны Рязанского района прошли торжества, посвященные завершению работ по благоустройству нескольких объектов. Работы проводились в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В торжествах приняли участие министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Андрей Горелов, представители администрации сельского поселения, местные жители.

За счет средств программы по формированию комфортной городской среды в с. Поляны благоустроены семь дворовых территорий и один объект категории «общественное пространство» – центральная площадь, где традиционно проходят все главные мероприятия села. В частности, появилось новое асфальтовое покрытие на проезжей части и бордюры на тротуарах, оборудованы пешеходные дорожки, проведено озеленение территории. Гости и жители села высадили ели и кустарники на зеленых зонах площади. В честь открытия объекта состоялся праздничный концерт художественной самодеятельности, были организованы конкурсы и спортивные состязания.

В рамках реализации региональной программы поддержки местных инициатив в Полянах благоустроен берег местного озера: установлены лавочки, проложены прогулочные дорожки вокруг водоема, создана площадка для пляжного волейбола. В честь праздника состоялся дружественный матч среди команд поселения.

Министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов, поздравляя жителей села, отметил, что благодаря участию региона в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» благоустройство населенных пунктов в этом году проходило более активно. «Очень важно, что работы проводились в тесном взаимодействии с местными жителями, с учетом их мнения и инициатив. Люди принимали самое активное участие в реализации проектов благоустройства. Именно на такое конструктивное взаимодействие с людьми нас нацеливает губернатор области Николай Любимов», – сказал Андрей Горелов. По словам министра, планируется, что реализация программы в регионе будет продолжена.

В целом в текущем году в Рязанской области будет отремонтировано 327 дворовых и 21 общественная территория. Общая сумма средств из федерального и областного бюджетов составила более 261 млн. рублей.

Источник: сайт правительства Рязанской области