Спортивный курьер

Высокий класс Андрейкина

В турецкой Анталье завершился Кубок Европы по шахматам. В составе клуба Alkaloid из Македонии выступал рязанец, международный гроссмейстер Дмитрий Андрейкин. В третьем туре македонская дружина буквально разгромила норвежскую команду – 6:0. Дмитрий Андрейкин обыграл мастера ФИДЕ Бреде Квисвика. Высокий класс рязанец продемонстрировал в следующих поединках – одержал победы над международным гроссмейстером Денисом Вагнером (счет в матче с французским клубом – 5:1) и международным гроссмейстером из Италии Сабино Брунелло (этот поединок команда Македонии выиграла со счетом 5,5:0,5). В предпоследнем туре македонцы играли с фаворитом турнира – российским «Глобусом». Все шесть партий завершились вничью, в том числе и поединок Дмитрия Андрейкина с международным гроссмейстером Александром Грищуком. В заключительном туре Alkaloid заставил сдаться румын (4:2) и в итоге занял второе место. Рязанец сыграл вничью с международным гроссмейстером Константином Лупулеску, показал третий результат среди всех игроков турнира и первый на третьей доске.

ВК «Рязань»: с красной строки

ВК «Рязань» стартовал в чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б».

Директор и главный тренер волейбольного клуба Андрей Оглы накануне сообщил: «По семейным обстоятельствам завершила играть Анастасия Короболина. Это существенная потеря для нас. Состав команды пополнили воспитанницы тренера Ольги Гвоздиковой юные Анна Черненко и Маша Ксенофонтова».

Рязанская дружина прибыла в Пензу в обновленном составе, девчата еще не успели сыграться. В первом матче «Рязань» уступила команде «Динамо-УОР» из Казани – 1:3 (17:25, 25:16, 13:25, 21:25). В этот же день «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск) переиграл хозяек турнира – волейболисток «Университета-Визита» – 3:2. Второй поединок остался за рязанками: они нанесли поражение «Университету-Визиту» – 3:0 (25:23, 25:19, 25:17). В другом матче «Искра» из Самары легко разобралась с командой «Италмас-ИжГТУ» – 3:0. В заключительной встрече соревнований «Рязань» победила «Италмас-ИжГТУ» – 3:0 (25:23, 25:21, 25:19) и в итоге вышла на второе место в турнире.

Победа первая. Важная

БК «Рязань» провел матч чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги и одержал первую победу – 78:72, поверженной оказалась московская команда «МБА». У нас отличился Евгений Войтюк, набравший 23 очка. Результативно также сыграли Андрей Семенов (17 очков), Даниил Аксенов (14) и Валерий Алексеев (11).

Главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге: «Поздравляю от всей души любителей баскетбола Рязани и области. Давно ждали момента, переживали. Мы чувствовали поддержку людей. Я очень рад, что сегодня мы подарили им приятные эмоции. Также очень рад за игроков команды. Это первая игра, когда играли пять человек. Мы сыграли достойно против атлетичной, быстрой, сыгранной команды, которая сбалансирована внутри и снаружи. Это очень важная победа. И победа эта одержана, прежде всего, защитой. Парни сделали свое дело».