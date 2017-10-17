лизинг
23:09 МСК
Вторник
17 / 10 / 2017
Выпуск № 181 (5468)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
108

Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Высокий класс Андрейкина

В турецкой Анталье завершился Кубок Европы по шахматам. В составе клуба Alkaloid из Македонии выступал рязанец, международный гроссмейстер Дмитрий Андрейкин. В третьем туре македонская дружина буквально разгромила норвежскую команду – 6:0. Дмитрий Андрейкин обыграл мастера ФИДЕ Бреде Квисвика. Высокий класс рязанец продемонстрировал в следующих поединках – одержал победы над международным гроссмейстером Денисом Вагнером (счет в матче с французским клубом – 5:1) и международным гроссмейстером из Италии Сабино Брунелло (этот поединок команда Македонии выиграла со счетом 5,5:0,5). В предпоследнем туре македонцы играли с фаворитом турнира – российским «Глобусом». Все шесть партий завершились вничью, в том числе и поединок Дмитрия Андрейкина с международным гроссмейстером Александром Грищуком. В заключительном туре Alkaloid заставил сдаться румын (4:2) и в итоге занял второе место. Рязанец сыграл вничью с международным гроссмейстером Константином Лупулеску, показал третий результат среди всех игроков турнира и первый на третьей доске.

ВК «Рязань»: с красной строки

ВК «Рязань» стартовал в чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б».

Директор и главный тренер волейбольного клуба Андрей Оглы накануне сообщил: «По семейным обстоятельствам завершила играть Анастасия Короболина. Это существенная потеря для нас. Состав команды пополнили воспитанницы тренера Ольги Гвоздиковой юные Анна Черненко и Маша Ксенофонтова».

Рязанская дружина прибыла в Пензу в обновленном составе, девчата еще не успели сыграться. В первом матче «Рязань» уступила команде «Динамо-УОР» из Казани – 1:3 (17:25, 25:16, 13:25, 21:25). В этот же день «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск) переиграл хозяек турнира – волейболисток «Университета-Визита» – 3:2. Второй поединок остался за рязанками: они нанесли поражение «Университету-Визиту» – 3:0 (25:23, 25:19, 25:17). В другом матче «Искра» из Самары легко разобралась с командой «Италмас-ИжГТУ» – 3:0. В заключительной встрече соревнований «Рязань» победила «Италмас-ИжГТУ» – 3:0 (25:23, 25:21, 25:19) и в итоге вышла на второе место в турнире.

Победа первая. Важная

БК «Рязань» провел матч чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги и одержал первую победу – 78:72, поверженной оказалась московская команда «МБА». У нас отличился Евгений Войтюк, набравший 23 очка. Результативно также сыграли Андрей Семенов (17 очков), Даниил Аксенов (14) и Валерий Алексеев (11).

Главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге: «Поздравляю от всей души любителей баскетбола Рязани и области. Давно ждали момента, переживали. Мы чувствовали поддержку людей. Я очень рад, что сегодня мы подарили им приятные эмоции. Также очень рад за игроков команды. Это первая игра, когда играли пять человек. Мы сыграли достойно против атлетичной, быстрой, сыгранной команды, которая сбалансирована внутри и снаружи. Это очень важная победа. И победа эта одержана, прежде всего, защитой. Парни сделали свое дело».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 181 (5468) от 17 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанец стал победителем первенства ЦФО по дзюдо

Рязанец Дмитрий Андрейкин в составе македонской команды завоевал «серебро» клубного Кубка Европы по классическим шахматам

Рязанцы отметили закрытие летнего легкоатлетического сезона

Открытая дверь в завтра
Галина Зайцева
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Вести районов
Вести районов
Общество
Все страны в гости к нам
На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Рязанская область представила своих выдающихся земляков – Есенина, Павлова, Циолковского
Людмила Иванова
Общество
Уютный город
Рязанцы убрали во время субботника 130 кубометров мусора
Вячеслав Астафьев
Из официальных источников
Свет и дороги
В ходе «прямой линии» в адрес губернатора Николая Любимова поступило около 2 тысяч обращений от жителей области
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
В контакте с жителями
В селе Поляны Рязанского района благоустроено несколько объектов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В завершающей стадии
Программа капитального ремонта 2017 года выполнена на 90 процентов
Светлана Максимова
Общество
Парад эпох
Всероссийский историко-образовательный форум собрал участников из 30 регионов России
Вероника Шелякина
Общество
Общественный порядок
Система «Безопасный город» работает не всегда эффективно
Вероника Шелякина
Общество
Двери в науку открыты
Взрослые и дети стали участниками фестиваля науки в Рязанском госуниверситете
Татьяна Железнова
Общество
Языковая политика
Потенциал Всероссийского форума рус­ского языка, посвященного наследию академика И.И. Срезневского, представлен на федеральном уровне.
Собственная информация
Из официальных источников
Благое дело
В Московском районе Рязани состоялась торжественная церемония закладки камня в основание нового строящегося храма в честь Сретения Господня
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Инженер начинается с «Политеха»
В ОАО «Рязаньавтодор» открылась очередная вузовская кафедра
Валентина Севостьянова
Общество
Работа на результат
Такую задачу ставит перед подчиненными исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов
Вячеслав Астафьев
Общество
На радость малышам и родителям
В Михайловском районе Рязанской области ликвидированы очереди в детские сады
Авторская колонка
Открытая дверь в завтра
Галина Зайцева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы