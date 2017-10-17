Второе рождение

Льговский ДК Рязанского района капитально отремонтирован по федеральному проекту «Местный Дом культуры»

На парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ приняли решение выделить из федерального бюджета средства на ремонт муниципальных домов культуры, приобретение звуковой и световой аппаратуры, сценических костюмов. В перечень объектов, подлежащих ремонту в 2017 году, были включены и шесть домов культуры из Рязанской области. Проект партии «Единая Россия» получил название «Местный Дом культуры».

В минувшую субботу в рамках празднования 810-летия села Льгово Рязанского района после реконструкции для сельчан открыли местный Дом культуры. Люди пришли на праздник и не узнали свой ДК, в котором еще весной протекала крыша и находиться внутри здания было опасно.

– Три года назад я пришел сюда на должность директора, и здесь был полный развал, – говорит директор Льговского ДК Сергей Бурмистров. – Мы даже мероприятия были вынуждены отменять из-за того, что протекала кровля. Чтобы не капало на голову, мы переходили из одного помещения в другое, пока крыша не разрушилась полностью. У нас работают художественный руководитель, концертмейстер, культорганизатор и руководитель хореографического коллектива. Действуют шесть объединений – кружок бисероплетения, хоровой и хореографический коллективы, объединение сольного пения, а также театральный и поэтический кружки. Условия теперь хорошие, будем приобретать музыкальное оборудование. Восстановим дискотеки для молодежи.

На покупку сценических костюмов для самодеятельных артистов и приобретение новой звукоусиливающей аппаратуры средства из своих личных сбережений выделил депутат Рязанской областной Думы Николай Митрохин. А ремонт провели на средства, выделенные по проекту «Местный Дом культуры».

– На реализацию проекта «Местный Дом культуры» в этом году Рязанская область получила из федерального бюджета 27 миллионов рублей, – рассказывает Елена Шаповская. – С учетом средств, выделенных из регионального и муниципальных бюджетов, получилось больше 50 миллионов рублей. На эти средства уже отремонтированы дворцы и дома культуры в городе Скопине и поселке Кораблино, Рыбновском и Михайловском районах, селе Льгово Рязанского района. Осталось завершить работы в Спасском Дворце культуры. Все эти здания нуждались в капитальном ремонте, которого не было многие годы. При отделке строители используют современные технологии и применяют качественные материалы.

В Доме культуры села Льгово кровля теперь, по данным предприятия-изготовителя, прослужит без ремонта от 30 до 50 лет. Солнечные лучи разрушительного воздействия на нее не окажут. Преобразились лицевой и боковой фасады здания, обновлена входная группа, на полах положена нескользящая плитка. Декоративная штукатурка и светодиоды в подвесных потолках украшают здание внутри.

– В Рязанском районе более 70 процентов домов культуры в хорошем состоянии, – говорит начальник отдела культуры и туризма администрации Рязанского района Игорь Дрожжевкин. – Озабоченность вызывали у нас здания в трех селах. Во Льгове теперь проблема решена, в Екимовке Дом культуры ремонтируют, используя возможности муниципального и местного бюджетов. Остается ДК в Листвянке, в котором ремонта не было более 50 лет. Листвянский Дом культуры предложен в программу ремонта следующего года по проекту «Местный Дом культуры». Утверждение проекта состоится в декабре в Министерстве культуры Российской Федерации.

На открытие Дома культуры собрались жители не только Льгова, но и соседних сел. В Льговском сельском поселении постоянно проживает более 2,5 тысячи человек, так что «очаг культуры» очень востребован. Пришедшие на праздник сельчане получили подарки от администрации Рязанского района. Молодая сельчанка Инга Жаркова пришла на праздник с трехлетним сыном Артемкой.

– Я во Льгове родилась и выросла, а после школы вышла замуж, и теперь наша семья проживает в Рязани, но я часто приезжаю сюда к родителям в гости, – рассказывает Инга Жаркова. – Вспоминаю, как мы сюда на дискотеки приходили, все кругом текло, было неуютно. Молодежь в Рязань стала ездить. Ну а теперь, я думаю, все будут приходить сюда. Нам с Артемкой здесь сегодня очень понравилось. Сами посмотрите, какая красота!