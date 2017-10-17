Инженер начинается с «Политеха»

В ОАО «Рязаньавтодор» открылась очередная вузовская кафедра

Рязанский политехнический институт заключил сотрудничество с администрацией Рязани о подготовке инженеров, открыл свои базовые кафедры на ведущих предприятиях области, создал молодежно-инновационный центр, а также инженерные классы в некоторых школах города.

За последние годы «Политех» открыл базовые кафедры в ОАО «Тяжпрессмаш», ЖБИ-2, «Автоколонна-1310», корпорации «Технониколь» и на многих других ведущих предприятиях региона. Кафедра «Эксплуатация дорожно-строительных машин и оборудования», открывшаяся в АО «Рязаньавтодор», – четырнадцатая по счету. Примечательно, что открытие состоялось в год 80-летия предприятия.

– Специальности, которые открывает вуз, востребованы, – говорит директор института Игорь Мурог. – Для студентов это возможность более глубоко изучить профессию на производстве, а для предприятий – привлечь молодых и грамотных специалистов. Такая форма обучения поможет будущим инженерам на практике изучать производство и более активно применять знания в практической работе.

Как было сказано на открытии, Федеральная служба по труду и занятости в рамках общероссийской базы вакансий (портал «Работа в России») запустила новый сервис – электронную базу для стажировок молодежи. С октября у работодателей и студентов появилась новая возможность размещать и подбирать стажировки. Для работодателя это способ выявить лучшего претендента, максимально подходящего на конкретное рабочее место, а у студента – возможность закрепить полученные в ходе обучения знания на практике и зарекомендовать себя перед работодателем. Студенты кафедры рязанского «Политеха» будут иметь возможность и обучаться, и стажироваться в АО «Рязаньавтодор».

На открытии кафедры министр транспорта и автомобильных дорог Андрей Савичев заметил, что сегодня дорожной отрасли требуются высококлассные специалисты, владеющие компьютерными технологиями. Министр предположил, что недалек тот день, когда дорожными машинами будут управлять беспилотники, а значит, в скором времени будут востребованы не просто инженеры, а инженеры-программисты. У студентов «Политеха» есть возможность проявить себя на производстве.

Среди будущих инженеров-дорожников в основном юноши, но есть и девушки, которым интересна будущая специальность. Рязанка Даша Трофимова с интересом слушала генерального директора АО «Рязаньавтодор» Валерия Бебко, который уже на первом занятии рассказал студентам о возможностях предприятия, его техническом состоянии, перспективах. А затем ребята более подробно познакомились с предприятием.