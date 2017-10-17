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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Работа на результат

00:01 / Общество
Такую задачу ставит перед подчиненными исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Работа на результат
Фото автора.

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов осмотрел объекты муниципальной инфраструктуры, по которым рязанцы задавали вопросы губернатору в ходе «прямой линии». По всем этим участкам Николай Любимов дал городским чиновникам соответствующие поручения.

В частности, рязанцы просили ответить на вопрос: будет ли отремонтирована дорога на улице Братиславской полностью? Пока работы ведутся только на участке от улицы Гагарина до улицы Островского, но в планах – отремонтировать дорогу до перекрестка с улицей Гоголя.

– Контракт в 23 миллиона рублей предусматривает замену дорожного покрытия, бортового камня и ремонт тротуаров, – говорит исполняющий обязанности главы администрации Рязани Владимир Луканцов. – Работы выполняет старейший в городе подрядчик – «Техногрупп». В настоящее время завершаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Подрядчики приступили к обустройству тротуаров.

Сергей Карабасов, познакомившись с ситуацией на месте проведения работ, поручил профильным подразделениям разработать проект реконструкции этого участка с учетом устройства разделительной полосы. Работы на нем будут завершены теперь уже в следующем году.

Комментируя ситуацию по Панферовскому переулку (протяженность его 150 метров) в ходе «прямой линии», губернатор Николай Любимов сообщил о том, что для ремонта дорожного полотна в этом переулке необходим 1 миллион рублей и отремонтирован он будет в 2018 году. Сергей Карабасов со своими подчиненными осмотрел проблемный участок. Кругом лужи, грязь. К переулку примыкает новостройка, кругом расположены недавно сданные в эксплуатацию дома. Возникли вопросы к подрядчикам по поводу благоустройства территории вокруг новостроек. Сергей Юрьевич поручил исполняющему обязанности заместителя главы администрации Рязани Владимиру Луканцову организовать подготовку проектно-сметной документации по этому участку уже сейчас с тем, чтобы отремонтировать его в будущем году.

Также исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов осмотрел пешеходную зону в микрорайоне Южный, от улицы Черновицкой до улицы Нахимова. По лесной дороге ежедневно проходят сотни людей, в том числе – студенты на занятия в один из корпусов агротехнологического университета, а также к общежитиям. Освещения на этой дороге никогда не было. Люди обратились по этому поводу к исполняющему обязанности главы администрации Рязани, и ЛЭП протяженностью 600 метров с 14 уличными светильниками энергетики возвели за три дня. По словам Сергея Карабасова, этот проект реализован как часть программы по организации уличного освещения в областном центре.

– Будет комплексное решение городского освещения. Все скверы, темные зоны, парки будут под нашим особым контролем, – комментирует ситуацию Сергей Карабасов. – Есть у нас задумки по освещению фасадов знаний. В этом направлении работать мы уже начали. У нас создана рабочая группа, но хочется говорить о результате работы, и скоро рязанцы его увидят. Есть интересные задумки по подсветке деревьев. Постараемся сделать необычным новогоднее освещение Рязани.

Во время объезда Рязани Сергей Карабасов указывал находящимся в машине подчиненным, что нужно прибрать, подчистить, вывезти силами дирекции благоустройства города, а где организовать на субботник рязанцев. Исполняющий обязанности главы администрации уверен – все вместе сделаем Рязань чистой и уютной для проживания.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 181 (5468) от 17 октября 2017 года
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