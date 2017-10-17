Работа на результат

Такую задачу ставит перед подчиненными исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов осмотрел объекты муниципальной инфраструктуры, по которым рязанцы задавали вопросы губернатору в ходе «прямой линии». По всем этим участкам Николай Любимов дал городским чиновникам соответствующие поручения.

В частности, рязанцы просили ответить на вопрос: будет ли отремонтирована дорога на улице Братиславской полностью? Пока работы ведутся только на участке от улицы Гагарина до улицы Островского, но в планах – отремонтировать дорогу до перекрестка с улицей Гоголя.

– Контракт в 23 миллиона рублей предусматривает замену дорожного покрытия, бортового камня и ремонт тротуаров, – говорит исполняющий обязанности главы администрации Рязани Владимир Луканцов. – Работы выполняет старейший в городе подрядчик – «Техногрупп». В настоящее время завершаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Подрядчики приступили к обустройству тротуаров.

Сергей Карабасов, познакомившись с ситуацией на месте проведения работ, поручил профильным подразделениям разработать проект реконструкции этого участка с учетом устройства разделительной полосы. Работы на нем будут завершены теперь уже в следующем году.

Комментируя ситуацию по Панферовскому переулку (протяженность его 150 метров) в ходе «прямой линии», губернатор Николай Любимов сообщил о том, что для ремонта дорожного полотна в этом переулке необходим 1 миллион рублей и отремонтирован он будет в 2018 году. Сергей Карабасов со своими подчиненными осмотрел проблемный участок. Кругом лужи, грязь. К переулку примыкает новостройка, кругом расположены недавно сданные в эксплуатацию дома. Возникли вопросы к подрядчикам по поводу благоустройства территории вокруг новостроек. Сергей Юрьевич поручил исполняющему обязанности заместителя главы администрации Рязани Владимиру Луканцову организовать подготовку проектно-сметной документации по этому участку уже сейчас с тем, чтобы отремонтировать его в будущем году.

Также исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов осмотрел пешеходную зону в микрорайоне Южный, от улицы Черновицкой до улицы Нахимова. По лесной дороге ежедневно проходят сотни людей, в том числе – студенты на занятия в один из корпусов агротехнологического университета, а также к общежитиям. Освещения на этой дороге никогда не было. Люди обратились по этому поводу к исполняющему обязанности главы администрации Рязани, и ЛЭП протяженностью 600 метров с 14 уличными светильниками энергетики возвели за три дня. По словам Сергея Карабасова, этот проект реализован как часть программы по организации уличного освещения в областном центре.

– Будет комплексное решение городского освещения. Все скверы, темные зоны, парки будут под нашим особым контролем, – комментирует ситуацию Сергей Карабасов. – Есть у нас задумки по освещению фасадов знаний. В этом направлении работать мы уже начали. У нас создана рабочая группа, но хочется говорить о результате работы, и скоро рязанцы его увидят. Есть интересные задумки по подсветке деревьев. Постараемся сделать необычным новогоднее освещение Рязани.

Во время объезда Рязани Сергей Карабасов указывал находящимся в машине подчиненным, что нужно прибрать, подчистить, вывезти силами дирекции благоустройства города, а где организовать на субботник рязанцев. Исполняющий обязанности главы администрации уверен – все вместе сделаем Рязань чистой и уютной для проживания.