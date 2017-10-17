На радость малышам и родителям

В Михайловском районе Рязанской области ликвидированы очереди в детские сады

Еще в мае текущего года компания «Медиалогия» составила рейтинг, согласно которому Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации Майских указов Президента РФ В.В. Путина в социальной сфере и заняла 7-е место.

Ситуация с детскими садами в Михайловском районе – хорошее тому подтверждение. Ликвидировать очереди там удалось благодаря строительству новых дошкольных учреждений, сохранению детских садов на селе и использованию вариативных форм дошкольного образования.

В районе 8 дошкольных общеобразовательных учреждений. При школах организованы 4 дошкольные группы, которые посещают 956 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В этом году на оснащение образовательного процесса детских дошкольных учреждений будет потрачено 1 миллион 116 тысяч рублей.