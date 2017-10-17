лизинг
23:12 МСК
Вторник
17 / 10 / 2017
Выпуск № 181 (5468)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
191

На радость малышам и родителям

00:01 / Общество
В Михайловском районе Рязанской области ликвидированы очереди в детские сады
На радость малышам и родителям

Еще в мае текущего года компания «Медиалогия» составила рейтинг, согласно которому Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации Майских указов Президента РФ В.В. Путина в социальной сфере и заняла 7-е место.

Ситуация с детскими садами в Михайловском районе – хорошее тому подтверждение. Ликвидировать очереди там удалось благодаря строительству новых дошкольных учреждений, сохранению детских садов на селе и использованию вариативных форм дошкольного образования.

В районе 8 дошкольных общеобразовательных учреждений. При школах организованы 4 дошкольные группы, которые посещают 956 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В этом году на оснащение образовательного процесса детских дошкольных учреждений будет потрачено 1 миллион 116 тысяч рублей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 181 (5468) от 17 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Работа на результат

Инженер начинается с «Политеха»

Второе рождение

Работа на результат
Такую задачу ставит перед подчиненными исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов
Вячеслав Астафьев
Открытая дверь в завтра
Галина Зайцева
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Вести районов
Вести районов
Общество
Все страны в гости к нам
На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Рязанская область представила своих выдающихся земляков – Есенина, Павлова, Циолковского
Людмила Иванова
Общество
Уютный город
Рязанцы убрали во время субботника 130 кубометров мусора
Вячеслав Астафьев
Из официальных источников
Свет и дороги
В ходе «прямой линии» в адрес губернатора Николая Любимова поступило около 2 тысяч обращений от жителей области
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
В контакте с жителями
В селе Поляны Рязанского района благоустроено несколько объектов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В завершающей стадии
Программа капитального ремонта 2017 года выполнена на 90 процентов
Светлана Максимова
Общество
Парад эпох
Всероссийский историко-образовательный форум собрал участников из 30 регионов России
Вероника Шелякина
Общество
Общественный порядок
Система «Безопасный город» работает не всегда эффективно
Вероника Шелякина
Общество
Двери в науку открыты
Взрослые и дети стали участниками фестиваля науки в Рязанском госуниверситете
Татьяна Железнова
Общество
Языковая политика
Потенциал Всероссийского форума рус­ского языка, посвященного наследию академика И.И. Срезневского, представлен на федеральном уровне.
Собственная информация
Из официальных источников
Благое дело
В Московском районе Рязани состоялась торжественная церемония закладки камня в основание нового строящегося храма в честь Сретения Господня
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Второе рождение
Льговский ДК Рязанского района капитально отремонтирован по федеральному проекту «Местный Дом культуры»
Вячеслав Астафьев
Общество
Инженер начинается с «Политеха»
В ОАО «Рязаньавтодор» открылась очередная вузовская кафедра
Валентина Севостьянова
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы