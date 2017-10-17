Открытая дверь в завтра

Начало работы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Саммиты руководителей стран – членов СНГ и Высшего Евразийского экономического Совета. Совещание по развитию отечественного сельского хозяйства. Ассамблея межпарламентского союза. Парламентские выборы в Австрии и выборы президента в Киргизии. Новая уникальная часть работ на строительстве Крымского моста. Это – только часть событий минувшей недели.

В начале организаторы предполагали, что на молодежный форум в Сочи приедут около 20 тысяч участников. Их оказалось около 50 тысяч из 180 стран (а вы говорите санкции, изоляция и пр.).

В Сочи собрались те, кому завтра писать свою страницу в истории мира – молодые, инициативные, креативные. Возможность вместе обсудить насущные проблемы, лучше узнать и понять друг друга, наметить общие планы взаимодействия предоставят дни работы форума. И с этим багажом участники фестиваля отправятся в свои страны. Состоявшийся в Праге семьдесят лет назад первый фестиваль молодежи и студентов дал старт этому важному и нужному движению, у которого на сегодня – свои традиции, своя память, не подвластная сиюминутным политическим настроениям. Молодежь мира обсуждает в российском Сочи индустрию будущего. И это не просто интересно, но и символично.

О возможностях и резервах укрепления взаимодействия шла речь на саммитах руководителей стран СНГ и Высшего Евразийского экономического Совета. Ну а то, что они есть и используются, видно по фактам, что прозвучали в заявлении для прессы, с которым выступил Президент России Владимир Путин. Объемы взаимной торговли с начала текущего года выросли на 25 процентов (до 75 млрд. долларов). «Пятеркой» членов ВЕЭС принято решение о разработке межгосударственных программ сотрудничества в ряде областей экономики. Укреплению взаимных связей не только в экономической, но и в гуманитарной сфере будут способствовать тематические годы в странах СНГ: 2018-й пройдет под знаком Культуры, а культурными столицами станут азербайджанский Гянджа, армянский Горис, белорусский Брест и казахстанский Шыкмент. 2019-й станет Годом Книги. А в 2020 страны вместе отметят 75-летие нашей общей Победы над фашизмом. Не исключено, что к тому времени число их увеличится. Президент Молдовы Игорь Додон, прибывший на этот саммит в качестве гостя, говорит о том, что такое сотрудничество для его страны было бы полезным. Да и сегодня внешний рынок Молдовы ориентирован на страны СНГ, в первую очередь – на Россию.

Любопытны цифры, прозвучавшие на встрече Владимира Путина с представителями немецких деловых кругов, состоявшейся на минувшей неделе. И хотя, как было отмечено, Германия уступила первенство в объемах товарооборота с Россией Китаю, но тем не менее на четверть за год увеличился объем двусторонней торговли, из Германии в Россию пришли прямые инвестиции на 18 млрд. долларов, сегодня в России работает более 5 тысяч предприятий с участием германского капитала.

Обращаясь к представителям германского бизнеса, Владимир Путин обратил их внимание на использование потенциала малого и среднего бизнеса, отметив, что в России планируется к 2030 году довести его долю в общем вкладе в экономику до 40 процентов. Хороший сигнал не только для немецких предпринимателей, но и отечественных.

Одна из обсуждаемых новостей минувшей недели – решение США о выходе из ЮНЕСКО. Следом за США о своем намерении поступить так же заявил Израиль. Похоже, за этим стоит не столько свое «особое» отношение к самой международной организации или к гуманитарным проблемам, коими, в основном, занимается ЮНЕСКО, сколько нежелание обременять себя в будущем определенными обязательствами, накладываемыми на членов данной организации. Но об этом можно будет судить несколько позже.