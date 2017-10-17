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Выпуск № 181 (5468)
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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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В контакте с жителями

00:01 / Из официальных источников
В селе Поляны Рязанского района благоустроено несколько объектов

Работы проводились в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Во встрече, посвященной завершению работ, приняли участие министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Андрей Горелов, представители администрации сельского поселения, местные жители.

В с. Поляны благоустроены семь дворовых территорий и центральная площадь, где традиционно проходят все главные мероприятия села. Появилось новое асфальтовое покрытие на проезжей части и бордюры на тротуарах, оборудованы пешеходные дорожки, проведено озеленение территории. Гости и жители села высадили ели и кустарники на зеленых зонах площади. В честь открытия объекта состоялся праздничный концерт художественной самодеятельности, были организованы конкурсы и спортивные состязания.

В рамках реализации региональной программы поддержки местных инициатив в Полянах благоустроен берег местного озера: установлены лавочки, проложены прогулочные дорожки вокруг водоема, создана площадка для пляжного волейбола. В честь праздника состоялся дружественный матч среди команд поселения.

– Очень важно, что все работы проводились в тесном взаимодействии с местными жителями, с учетом их мнения и инициатив. Именно на такое конструктивное взаимодействие с людьми нас нацеливает губернатор области Николай Любимов, – говорит Андрей Горелов. – Реализация программы в регионе будет продолжена.

В целом в 2017 году в Рязанской области будет отремонтировано 327 дворовых и 21 общественная территория. Общая сумма средств из федерального и областного бюджетов составила более 261 млн. рублей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 181 (5468) от 17 октября 2017 года
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