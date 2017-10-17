Программа капитального ремонта 2017 года выполнена на 90 процентов

После завершения «прямой линии» с главой региона Николаем Любимовым, в ходе которой рязанцы задавали губернатору вопросы, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов, исполняющий обязанности начальника государственной инспекции жилищного и строительного надзора Иван Миронов оценил качество выполненных работ на Куйбышевском шоссе. Речь шла о домах №№ 1,3,5,7,11, где задержаны сроки ремонта.

– Было дано четкое указание закончить работы по ремонту фасадов, кровель и систем отопления до 15 сентября, в домах на Куйбышевском шоссе – 9 сентября. Мы видим, что работы завершаются только сейчас, идет устранение недоделок. Фонд капитального ремонта выставил претензии и штрафные санкции подрядной организации за задержку сроков, – сказал Иван Миронов.

Руководитель ведомства отметил, что государственная инспекция жилищного и строительного надзора по поручению главы региона Николая Любимова контролировала ход капитальных работ на Куйбышевском шоссе.

– Были созданы группы, в которые входили представители общественности, политической партии «Единая Россия», администраций муниципалитетов области, жилищные инспекторы. Комиссионное обследование коснулось более 190 домов, вошедших в программу капремонта этого года. В 158 ремонтируемых домах были зафиксированы нарушения. Информация о них была передана подрядным организациям и в Фонд капремонта. Почти все нарушения устранены, – сообщил Иван Миронов.

Программа капитального ремонта 2017 года подходит к завершению. Всего было запланировано 743 вида работ на 476 многоквартирных домах. К настоящему моменту выполнено более 90%. В завершающей стадии – ремонт лифтов и коммуникаций, на который не влияют погодные условия.