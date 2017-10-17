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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Парад эпох

00:01 / Общество
Всероссийский историко-образовательный форум собрал участников из 30 регионов России

Форум «Парад эпох» проводился в Рязани в поддержку реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Его организаторы – Министерство образования и науки РФ и общероссийская общественная организация «Российский Союз молодежи». В Рязани форум проводился при поддержке регионального правительства, библиотеки имени Горького и РГУ имени С.А. Есенина. В наш город приехало более 200 студентов, представителей клубов исторической реконструкции, поисковых отрядов. Участников форума в областной библиотеке имени Горького приветствовал доктор исторических наук, ректор РГУ имени С.А. Есенина Андрей Минаев.

– История – это основа настоящего, прошлого и будущего. Давайте любить ее и вместе изучать. Наша страна прошла сложный путь, и каждая эпоха делала свой вклад в становление России, мощной и сильной державы, – сказал Андрей Минаев.

– Для нашей библиотеки большая честь принимать гостей и участников форума. От молодежи во многом зависит авторитет и величие нашей Родины, – отметила директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина.

В течение двух дней молодые люди принимали участие в тематических образовательных площадках, практических занятиях, дискуссиях с участием экспертов в сфере военной истории, делились опытом работы по патриотическому воспитанию молодежи, выступали с докладами, которые сопровождались красочным и содержательным видеорядом, рассказывали о своих проектах.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 181 (5468) от 17 октября 2017 года
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